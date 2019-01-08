Касильяс и Пепе снова вместе. Фото

Вратарь "Порту" Икер Касильяс поприветствовал бывшего партнера по "Реалу" защитника Пепе. Сегодня португалец подписал контракт с "Порту"​ до 30 июня 2021 года.

35-летний футболист выступал за "Порту" с 2004 по 2007 год, где провел 84 матча, забил семь голов и отдал пять голевых передач. Затем Пепе перешел в "Реал" за 30 миллионов евро. В 2017 году ушел в "Бешикташ", а зимой 2018-го расторг с турецким клубом соглашение.

В составе сборной Португалии становился чемпионом Европы в 2016 году.