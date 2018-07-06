"Карпатам" "чхать на мнение пророссийских бродяг" после увольнения вратаря Готры

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук в Фейсбуке сообщил, что лично принял решение об увольнении вратаря юношеской команды Михаила Готры.



18-летний уроженец Львова выкладывал в Инстаграме фотографии с российским флагом. Также он выложил фото с "усами надежды" и российским триколором, имея в виду главного тренера россиян Станислава Черчесова.

- Решение по Готре принимал лично, и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне как на руководителе клуба, - написал Смалийчук. - Сам Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций.



Как и на войне. Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому чхать мне на мнение пророссийских бродяг, бог им судья. А болельщиков прошу простить пацана, уверен, что он уже жалеет о своем поступке.

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