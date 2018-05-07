Карло Анчелотти: "Манчини? Сборная Италии будет в хороших руках"

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти отказался от поста главного тренера сборной Италии и поддержал кандидатуру Роберто Манчини. Ранее сообщалось, что главный тренер "Зенита" после чемпионата России-2017/18.

– Манчини – очень хороший тренер с большим международным опытом, – приводит gianlucadimarzio.com слова Анчелотти. – Национальная сборная будет в хороших руках. Я еще не знаю, где буду работать – в Италии или за рубежом, а может продолжу отдыхать, потому что не так много конкретных вариантов.