"Карабобо" обыграл "Гуарани", "Банфилд" и "Индепендьенте" обменялись голами и удалениями

"Карабобо" переиграл "Гуарани" в первом матче 2-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (1:0). В других встречах "Сантьяго Уондерерс" сыграл вничью с "Мельгаром" (1:1), как и "Банфилд" с "Индепендьенте дель Валье" (1:1).
Кубок Либертадорес
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Карабобо" (Венесуэла) - "Гуарани" (Парагвай) - 1:0 (1:0)
Гол: Маго, 19.
Удаление: Де ла Крус (Г), 32.
Мерида. Стадион "Метрополитано де Мерида".
"Сантьяго Уондерерс" (Чили) - "Мельгар" (Перу) - 1:1 (1:1)
Голы: Виотти, 2 (1:0). Куэста, 45+3 (1:1).
Вальпараисо. Стадион "Элиас Фигероа".
"Банфилд" (Аргентина) - "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - 1:1 (0:0)
Голы: Цвитанич, 71 - с пенальти (1:0). Баррейро, 90+2 - с пенальти (1:1).
Удаления: Беттини (Б), 90. Леон (И), 90+5.
Ломас-де-Самора. Стадион "Флоренцио Сола".