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"Карабобо" обыграл "Гуарани", "Банфилд" и "Индепендьенте" обменялись голами и удалениями


"Карабобо" переиграл "Гуарани" в первом матче 2-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (1:0). В других встречах "Сантьяго Уондерерс" сыграл вничью с "Мельгаром" (1:1), как и "Банфилд" с "Индепендьенте дель Валье" (1:1).

Кубок Либертадорес

2-й отборочный раунд 

Первые матчи

"Карабобо" (Венесуэла) - "Гуарани" (Парагвай) - 1:0 (1:0)

Гол: Маго, 19.

Удаление: Де ла Крус (Г), 32. 

Мерида. Стадион "Метрополитано де Мерида".

"Сантьяго Уондерерс" (Чили) - "Мельгар" (Перу) - 1:1 (1:1)

Голы: Виотти, 2 (1:0). Куэста, 45+3 (1:1). 

Вальпараисо. Стадион "Элиас Фигероа".

"Банфилд" (Аргентина) - "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - 1:1 (0:0)

Голы: Цвитанич, 71 - с пенальти (1:0). Баррейро, 90+2 - с пенальти (1:1).

Удаления: Беттини (Б), 90. Леон (И), 90+5. 

Ломас-де-Самора. Стадион "Флоренцио Сола".

Материалы других СМИ
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