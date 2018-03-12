11:38 | Футбол — Зарубежные

Капитан "Витесса" Кашия - о разгроме от "Утрехта": "Это полный п*****". Видео (18 +)

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Капитан "Витесса" Гурам Кашия не скрывал эмоций после поражения своей команды от "Утрехта" (1:5) в матче 27-го тура чемпионата Голландии. Во время флэш-интервью грузинский защитник употребил несколько нецензурных слов.

"Никаких оправданий, это полный п*****. Мы весь матч играли, как п****. Очень плохо сыграли, особенно в первом тайме. Допустили много ошибок во втором. Мы пришли в себя слишком поздно", - сказал футболист.

Отметим, что новым главным тренером "Витесса" может стать Леонид Слуцкий.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Levbereg

Я думал он на русском ругался. Так не интересно.

12:07

shpasic

короче говоря: "мы г-но".

11:55

maks55555

?????

11:52

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