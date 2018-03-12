Капитан "Витесса" Кашия - о разгроме от "Утрехта": "Это полный п*****". Видео (18 +)

Капитан "Витесса" Гурам Кашия не скрывал эмоций после поражения своей команды от "Утрехта" (1:5) в матче 27-го тура чемпионата Голландии. Во время флэш-интервью грузинский защитник употребил несколько нецензурных слов.
"Никаких оправданий, это полный п*****. Мы весь матч играли, как п****. Очень плохо сыграли, особенно в первом тайме. Допустили много ошибок во втором. Мы пришли в себя слишком поздно", - сказал футболист.
Отметим, что новым главным тренером "Витесса" может стать Леонид Слуцкий.
💬 | Guram Kashia heeft geen goed woord over voor de wedstrijd van Vitesse. In het Engels en in het Nederlands:– FOX Sports (@FOXSportsnl) 11 марта 2018 г.
"Geen excuses. Helemaal kut."#utrvithttps://t.co/padEo6d9qL pic.twitter.com/5baQc6QSIC
Levbereg
Я думал он на русском ругался. Так не интересно.
12:07
shpasic
короче говоря: "мы г-но".
11:55
maks55555
?????
11:52