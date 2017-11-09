Каннаваро сменил Сколари на посту главного тренера "Гуанчжоу Эвергранд"

Фабио Каннаваро, который на этой неделе покинул пост главного тренера "Тяньцзинь Цюаньцзянь", возглавил "Гуанчжоу Эвергранд". На этом посту 44-летний итальянец сменил Луиза Фелипе Сколари, информирует пресс-служба китайского клуба.

Отметим, что Каннаваро уже тренировал "Гуанчжоу Эвергранд" в сезоне-2014/2015. Ранее сообщалось, что главным тренером "Тяньцзинь Цюаньцзянь" станет Паулу Соуза, последним клубом которого была "Фиорентина".

Напомним, что Каннаваро возглавил "Тяньцзинь Цюаньцзянь" летом 2016 года и выиграл с командой второй по значимости чемпионат в Китае. В этом сезоне итальянец завоевал с клубом бронзу китайской суперлиги. Чемпионом в 7-й раз подряд стал "Гуанчжоу Эвергранд", опередив команду Каннаваро на десять очков.