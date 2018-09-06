Какую музыку включает игрокам сборной Италии Манчини на тренировках

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини включает своим подопечным музыку прямо во время тренировочных занятий. Он убежден, что при таком подходе игроки будут работать с еще большим энтузиазмом.

- Это нововведение. Я поинтересовался у тренера вратарей, зачем это нужно, и он ответил, что Манчини это нравится. Он считает, что так у игроков появляется дополнительный энтузиазм, – цитирует Daily Mail Джанлуиджи Доннарумму.

Плей-лист, составленный лично Манчини, включает не менее четырех песен Queen, а также композиции Bon Jovi, AC/DC, Pink Floyd, Van Halen, Ofenbach, Coldplay, Maroon 5, Робби Уильмса, Майли Сайрус и других.

Завтра, 7 сентября, сборная Италии сыграет с командой Польши в Лиге Наций. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.