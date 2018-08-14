"Из меня сделали изгоя-алкоголика". Алиев обвинил СМИ в лжепропаганде

Бывший полузащитник сборной Украины и "Локомотива" Александр Алиев обвинил журналистов в лжепропаганде. По его словам, СМИ приписали ему образ алкоголика.

- Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить, - цитирует Алиева Sport.ua. - Но не каждый день я пил и напивался. Это все раскрутили журналисты и подлые языки. Я не алкоголик. Да, мог пойти посидеть.

Почему не писали, когда я играл, забивал. Только один алкоголь, алкоголь… Как я хотел, так я и жил. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом.