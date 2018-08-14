Источник: Вернблум все-таки подпишет контракт с ПАОК и станет самым высокооплачиваемым игроком команды

Бывший хавбек ЦСКА Понтус Вернблум все-таки станет игроком ПАОК, утверждает to10.gr. По данным источника, 32-летний швед подпишет трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 1,8 миллионов евро в год. Вернблум станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Игрок прилетит в Салоники для подписании контракта в среду, 15 августа, когда из Москвы вернется руководство ПАОК после ответной встречи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком".

Ранее "СЭ" информировал, что Вернблум согласился на условия ПАОК.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)