Источник: "Спортинг" готов отпустить Думбья за 5 миллионов евро, но предложений из России не поступало"

Не исключено, что форвард "Спортинга" Сейду Думбья покинет команду из Лиссабона. Как сообщил "СЭ" источник в клубе, португальцы готовы продать 30-летнего ивуарийца за 5 миллионов евро.

- Думбья в числе многих может уйти из "Спортинга", - отметил источник. – За него потребуют в районе 5 миллионов евро, хотя цену реально и снизить. На этого нападающего есть неплохой спрос, но предложений из России не поступало. Возможно, кто-то из РФПЛ интересуется Думбья, но никакой конкретики пока не было.

Футболисты в массовом порядке покидают "Спортинг" из-за действий президента клуба Бруну де Карвалью. В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета "львов" из Лиги Европы. В мае он отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем. На данный момент уже шестеро из состава лиссабонцев в сезоне-2017/18 расторгли контракты.

В России Думбья выступал за ЦСКА с 2011 по 2014 год, а также в 2015-м. В "Спортинг" африканец перешел минувшей зимой из "Ромы". (Игорь НОВИКОВ)