13:09 | Футбол — Зарубежные

Источник: "Спортинг" готов отпустить Думбья за 5 миллионов евро, но предложений из России не поступало"

Сейду ДУМБЬЯ. Фото Татьяна АНДРИАНОВА, ПФК ЦСКА
Сейду ДУМБЬЯ. Фото Татьяна АНДРИАНОВА, ПФК ЦСКА

Не исключено, что форвард "Спортинга" Сейду Думбья покинет команду из Лиссабона. Как сообщил "СЭ" источник в клубе, португальцы готовы продать 30-летнего ивуарийца за 5 миллионов евро.

- Думбья в числе многих может уйти из "Спортинга", - отметил источник. – За него потребуют в районе 5 миллионов евро, хотя цену реально и снизить. На этого нападающего есть неплохой спрос, но предложений из России не поступало. Возможно, кто-то из РФПЛ интересуется Думбья, но никакой конкретики пока не было.

Футболисты в массовом порядке покидают "Спортинг" из-за действий президента клуба Бруну де Карвалью. В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета "львов" из Лиги Европы. В мае он отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем. На данный момент уже шестеро из состава лиссабонцев в сезоне-2017/18 расторгли контракты.

В России Думбья выступал за ЦСКА с 2011 по 2014 год, а также в 2015-м. В "Спортинг" африканец перешел минувшей зимой из "Ромы". (Игорь НОВИКОВ)

 

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