"Истанбул ББ" сыграл вничью с "Галатасараем" и сохранил 8-очковый отрыв в таблице

"Истанбул ББ" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Турции - 1:1. В составе хозяев 90 минут отыграл бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну.

"Истанбул ББ" лидирует в таблице и сохранил отрыв в 8 очков от идущего вторым "Галатасарая".

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16-й тур

"Истанбул ББ" - "Галатасарай" - 1:1 (1:1)

Голы: Кахведжи, 18 (1:0). Дердийок, 30 - с пенальти (1:1).