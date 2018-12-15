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"Истанбул ББ" сыграл вничью с "Галатасараем" и сохранил 8-очковый отрыв в таблице

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"Истанбул ББ" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Турции - 1:1. В составе хозяев 90 минут отыграл бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну

"Истанбул ББ" лидирует в таблице и сохранил отрыв в 8 очков от идущего вторым "Галатасарая".

Чемпионат Турции

Суперлига

16-й тур

"Истанбул ББ" - "Галатасарай" - 1:1 (1:1)

Голы: Кахведжи, 18 (1:0). Дердийок, 30 - с пенальти (1:1).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/

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