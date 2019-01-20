"Истанбул ББ" с Епуряну забил 4 гола "Трабзонспору" и сохранил отрыв от "Галатасарая"

"Истанбул ББ" обыграл "Трабзонспор" в матче 18-го тура чемпионата Турции - 4:2. Стамбульцы сохранили лидерство в таблице с шестиочковым отрывом от "Галатасарая" и "Йени Малатьяспора". В составе "Истанбула" 90 минут отыграл бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну.
В другой встрече "Аланьяспор" обыграла "Сивасспор" 2:0. За проигравших в стартовом составе вышли экс-хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга и бывший форвард "Ахмата" Габриэль Торже.
Чемпионат Турции
Суперлига
18-й тур
"Аланьяспор" - "Сивасспор" - 2:0 (2:0)
Голы: Джалма, 37 - с пенальти (1:0). Фернандес, 45+1 (2:0).
"Трабзонспор" - "Истанбул ББ" - 2:4 (0:2)
Голы: Кахведжи, 32 (0:1). Клиши, 42 (0:2). Экубан, 48 - в свои ворота (0:3). Экубан, 49 (1:3). Языджы, 80 (2:3). Вишча, 86 (2:4).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/