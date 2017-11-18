"Истанбул ББ" с Епуряну разгромил "Галатасарай" и догнал его в таблице чемпионате

"Истанбул ББ" разгромил "Галатасарай" в матче 12-го тура чемпионата Турции. Хет-трик оформил тоголезец Эмманюэль Адебайор. 90 минут в составе победителей отыграл бывший защитник "Москвы", "Крыльев Советов" и "Динамо" Александр Епуряну. "Истанбул ББ" в турнирной таблице сравнялся по очкам с лидирующим "Галатасараем".

"Бурсаспор" в домашнем поединке сыграл вничью с "Гезтепе" - 0:0. За гостей 90 минут отыграл бывший нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович.

Еще в одном поединке "Коньяспор" и "Антальяспор" также сыграли вничью - 1:1. За клуб из Антальи забил бывший капитан "Анжи" Самюэль Это'О, а в стартовом составе также появились бывший хавбек "Динамо" Вильям Венкер и экс-форвард "Локомотива" Майкон.

Чемпионат Турции

Суперлига

12-й тур

"Бурсаспор" - "Гезтепе" - 0:0

"Коньяспор" - "Антальяспор" - 1:1 (0:0)

Голы: Фофана, 75 (1:0). Это'О (1:1).

"Истанбул ББ" - "Галатасарай" - 5:1 (2:0)

Голы: Аттама, 25 (1:0). Адебайор, 42 (2:0). Гомис, 55 (2:1). Адебайор, 58 (3:1). Адебайор, 76 (4:1). Фрай, 89 (5:1).