"Истанбул ББ" с Епуряну проиграл "Сивасспору", но сохранил лидерство в чемпионате Турции

"Истанбул ББ" уступил "Сивасспору" в матче 14-го тура чемпионата Турции - 0:1. В составе стамбульцев 90 минут отыграл бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. В "старте" гостей появился экс-форвард "Ахмата" Габриэль Торже. Несмотря на поражение, "Истанбул ББ" сохранил лидерство в турнирной таблице.

В другой встрече "Антальяспор" выиграл у "Гезтепе" с минимальным счетом. В составе победителей появились бывший нападающий "Локомотива" Майкон и экс-хавбек "Динамо" Вильям Венкер.

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14-й тур

"Истанбул ББ" - "Сивасспор" - 0:1 (0:1)

Гол: Демир, 35.

"Антальяспор" - "Гезтепе" - 1:0 (1:0)

Гол: Озкан, 20.

"Кайсериспор" - "Трабзонспор" - 0:2 (0:0)

Голы: Экубан, 82 (0:1). Амири, 90+7 (0:2).