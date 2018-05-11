"Истанбул ББ" с Епуряну победил "Антальяспор" с Майконом и догнал "Галатасарай"

"Истанбул ББ" обыграл "Антальяспор" в матче чемпионата Турции - 2:0. В составе стамбульцев 90 минут провел бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. За "Антальяспор" на поле появился экс-форвард "Локомотива" Майкон и бывший хавбек "Динамо" Вильям Венкер.

"Истанбул ББ" догнал по очкам лидера таблицы "Галатасарай", который провел на 1 игру меньше.

Чемпионат Турции

Суперлига

33-й тур

"Антальяспор" - "Истанбул ББ" - 0:2 (0:1)

Голы: Байи, 30 (0:1). Вишча, 76 (0:2).