"Истанбул ББ" с Епуряну победил "Антальяспор" с Майконом и догнал "Галатасарай"

"Истанбул ББ" обыграл "Антальяспор" в матче чемпионата Турции - 2:0. В составе стамбульцев 90 минут провел бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. За "Антальяспор" на поле появился экс-форвард "Локомотива" Майкон и бывший хавбек "Динамо" Вильям Венкер.
"Истанбул ББ" догнал по очкам лидера таблицы "Галатасарай", который провел на 1 игру меньше.
Чемпионат Турции
Суперлига
33-й тур
"Антальяспор" - "Истанбул ББ" - 0:2 (0:1)
Голы: Байи, 30 (0:1). Вишча, 76 (0:2).
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Анжи
- Александр Епуряну
- Маркес Майкон
- Локомотив М (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Москва
- Галатасарай (Футбол)
- Вильям Венкер
- Антальяспор
- Истанбул ББ