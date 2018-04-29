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Иранские женщины нацепили бороды, чтобы проникнуть на стадион

Несколько иранских женщин переоделись в мужчин и нацепили бороды, чтобы посетить матч чемпионата Ирана.
Несколько иранских женщин переоделись в мужчин и нацепили бороды, чтобы посетить матч чемпионата Ирана.
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Несколько иранских женщин переоделись в мужчин и нацепили бороды, чтобы посетить матч чемпионата страны с участием "Персеполиса", а затем увидеть награждение команды. Заключительная встреча чемпионата закончилась разгромом "Сепидруд Решт" со счетом 3:0. По окончании матча была намечена церемония награждения и чествование "Персеполиса", ставшего чемпионом страны.

В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи, поэтому они и пошли на такую хитрость. Никто не заметил обмана, а болельщицы смогли воочию увидеть праздник.

"Персеполис" – самая титулованная команда Ирана – на ее счету 11 чемпионских титулов.

 

 

@alexrzzr #perspolis #پرسپولیس

Публикация от alex rzzr (@alexrzzr) 28 Апр 2018 в 11:53 PDT

 

 

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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george64

Моли Аллаха, чтобы Кадыров это не прочитал. Вычислит в два счета. ))

13:54

КолобокКолобков

Кадыров- баба с бородой. А всё понял!

13:35

zenitoman

Курица - не птица, Баба - не...)))

13:14

vit316

Разрезать на части и скормить собакам. И это 21 век! Что себе женщины позволять начали!

13:03

hant64

Дичь какая-то, 21 век на дворе, а там до сих пор средневековье.

12:46

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