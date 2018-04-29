Иранские женщины нацепили бороды, чтобы проникнуть на стадион

Несколько иранских женщин переоделись в мужчин и нацепили бороды, чтобы посетить матч чемпионата Ирана.

Несколько иранских женщин переоделись в мужчин и нацепили бороды, чтобы посетить матч чемпионата страны с участием "Персеполиса", а затем увидеть награждение команды. Заключительная встреча чемпионата закончилась разгромом "Сепидруд Решт" со счетом 3:0. По окончании матча была намечена церемония награждения и чествование "Персеполиса", ставшего чемпионом страны.

В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи, поэтому они и пошли на такую хитрость. Никто не заметил обмана, а болельщицы смогли воочию увидеть праздник.

"Персеполис" – самая титулованная команда Ирана – на ее счету 11 чемпионских титулов.