Иранские женщины нацепили бороды, чтобы проникнуть на стадион

Несколько иранских женщин переоделись в мужчин и нацепили бороды, чтобы посетить матч чемпионата страны с участием "Персеполиса", а затем увидеть награждение команды. Заключительная встреча чемпионата закончилась разгромом "Сепидруд Решт" со счетом 3:0. По окончании матча была намечена церемония награждения и чествование "Персеполиса", ставшего чемпионом страны.
В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи, поэтому они и пошли на такую хитрость. Никто не заметил обмана, а болельщицы смогли воочию увидеть праздник.
"Персеполис" – самая титулованная команда Ирана – на ее счету 11 чемпионских титулов.
Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! 🙌🏾⚽️❤️ pic.twitter.com/jHj89gS7kd– BabaGol (@BabaGol_) 28 апреля 2018 г.
george64
Моли Аллаха, чтобы Кадыров это не прочитал. Вычислит в два счета. ))
13:54
КолобокКолобков
Кадыров- баба с бородой. А всё понял!
13:35
zenitoman
Курица - не птица, Баба - не...)))
13:14
vit316
Разрезать на части и скормить собакам. И это 21 век! Что себе женщины позволять начали!
13:03
hant64
Дичь какая-то, 21 век на дворе, а там до сих пор средневековье.
12:46