"Инфонет" с Драманом и Кругловым впервые в истории выиграл чемпионат Эстонии

Таллинский "Инфонет" впервые в истории стал чемпионом Эстонии. Клуб был образован в 2002 году, его президентом является россиянин Андрей Лешкин, а возглавляет команду имеющий российское гражданство Александр Пуштов. Также цвета "Инфонета" защищает ряд футболистов, имеющих опыт игры в России: Сергей Тумасян (экс-"Ростов" и "Сочи"), Драман Хамину (экс-"Кубань" и "Локомотив"), Дмитрий Круглов (экс-"Локомотив" и "Ростов") и Владимир Воскобойников (экс-"Торпедо" и "Химки"). В прошлом сезоне "Инфонет" финишировал на четвертом месте.

Второе место занял один из самых титулованных клубов Эстонии "Левадия", в которой играют российские футболисты Алан Гатагов, Антон Миранчук и Евгений Кобзарь.