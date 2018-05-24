11:14 | Футбол — Зарубежные

Иньеста будет выступать за "Виссел Кобе" под восьмым номером. Фото


Новичок японского клуба "Виссел Кобе" Андрес Иньеста будет выступать под восьмым номером. На церемонии подписания контракта ему вручили футболку новой команды.

Испанец выступал за "Барселону" с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач. За "Барсу" он также играл под восьмым номером.

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