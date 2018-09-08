Икер Касильяс: "Буффон, Чех и я - рок-звезды футбола"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс назвал себя, голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Буффона и стража ворот "Арсенала" Петра Чеха последними "рок-звездами" футбола. Такое мнение обосновано тем, что все три возрастных футболиста продолжают играть в Европе.

- Буффон, Чех и я - последние рокеры, самые старые, которые все еще играют в Европе, - приводит Marca слова Касильяса. Нам нужно наслаждаться оставшимся игровым временем. В нашем возрасте мы ближе к выходу на пенсию, а не продолжению карьеры.

У 37-летнего Касильяса есть еще год контракта с португальским клубом. 40-летний Буффон перешел в "ПСЖ" минувшим летом, заключив соглашение по схеме "1+1". У 36-летнего Чеха контракт с "Арсеналом" до 30 июня 2019 года.