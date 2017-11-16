Игроки "Коринтианс" залили тренера пивом. Видео

Игроки "Коринтианс" во время празднования досрочной победы в чемпионате Бразилии устроили церемонию чествования своего тренера Фабио Кариле. Футболисты начали качать 44-летнего специалиста, а также облили его пивом. Клуб на своей странице в Твиттере опубликовал видео церемонии.
Сегодня дубль экс-форварда ЦСКА Жо принес "Коринтианс" победу над "Флуминенсе" в матче 35-го тура чемпионата Бразилии (3:1), которая гарантировала черно-белым досрочное чемпионство.
Дубль Жо за две минуты помог "Коринтианс" стать чемпионом Бразилии //
Чемпионский дубль Жо за 2 минуты. Видео //
Жо и "Коринтианс" отпраздновали чемпионство. Видео
A #FestaNaFavela foi #DoCarille! Veja mais no Stories do nosso Instagram: https://t.co/7svCl6hPw9 #Hep7aDeRespeito pic.twitter.com/XHDUo1Ncpj– Corinthians (@Corinthians) 16 ноября 2017 г.