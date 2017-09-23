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23:51 23 сентября | Футбол — Зарубежные

Игрок "Рейнджерс" сбил в подкате своего тренера. Видео


В матче 7-го тура чемпионата Шотландии между "Селтиком" и "Рейнджерс" произошел курьезный момент. Полузащитник светло-синих Джош Уиндасс сбил в подкате тренера его команды Педру Кайшинью.

Напомним, "Селтик" обыграл "Рейнджерс" со счетом 2:0. Эта победа над принципиальным соперником позволила "кельтам" упрочить лидерство в турнирной таблице – теперь они опережают "Рейнджерс" на восемь очков.

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