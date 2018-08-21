Игрок "Аякса" Нури вышел из комы

Полузащитник "Аякса" Абделхак Нури вышел из комы, сообщает The Sun. Он уже узнает близких и может общаться с ними.

При этом, как сказал брат футболиста, его тело все еще не двигается. Иногда с помощью врачей он садится на инвалидную коляску. Родственники круглосуточно находятся вместе с ним.

Напомним, что 21-летний Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с "Вердером". В результате игрок получил необратимые повреждения мозга. "Аякс" утверждал, что предпосылок к этому не было, а первая помощь игроку оказывалась врачами клуба в соответствии с требованиями.

Родственники ранее обвиняли клуб в том, что игроку не оказали вовремя необходимую помощь. Позднее расследование показало, что игрок состояние игрока могло быть лучше, если бы вовремя был использован дефибриллятор.