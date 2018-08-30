Ибрагимович заставляет фанатов "Лос-Анджелес Гэлакси" продлевать абонементы

"Лос-Анджелес Гэлакси" задействует звездного игрока команды Златана Ибрагимовича при работе с собственными болельщиками. Клуб рассылает своим фанатам сообщения о необходимости продлить абонемент на следующий сезон.

- Дорогой Патрик, ты сейчас же продлишь действие своего абонемента. Златан, - письмо такого содержания пришлому одному из болельщиков "Гэлакси".