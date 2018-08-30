Ибрагимович заставляет фанатов "Лос-Анджелес Гэлакси" продлевать абонементы

"Лос-Анджелес Гэлакси" задействует звездного игрока команды Златана Ибрагимовича при работе с собственными болельщиками. Клуб рассылает своим фанатам сообщения о необходимости продлить абонемент на следующий сезон.
- Дорогой Патрик, ты сейчас же продлишь действие своего абонемента. Златан, - письмо такого содержания пришлому одному из болельщиков "Гэлакси".
The @LAGalaxy sent what might be the best season ticket renewal of all time. pic.twitter.com/1wCQNWsj8B– Darren Rovell (@darrenrovell) 28 августа 2018 г.