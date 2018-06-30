Ибрагимович выбран в сборную всех звезд MLS

Спустя три месяца после дебюта в MLS нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович был выбран для участия в матче всех звезд MLS. 1 августа в компании лучших игроков лиги он сыграет против одного из своих бывших клубов "Ювентуса". 36-летний швед стал одним из одиннадцати игроков, выбранных болельщиками путем голосования на сайте.

Также участие в матче примут такие звезды, как Себастьян Джовинко, Давид Вилья, Карлос Вела и Джовани дос Сантос.