Ибрагимович признан лучшим новичком сезона в MLS

Лучшим новичком сезона в MLS признан форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. Об этом сообщает официальный Твиттер лиги. Ранее швед попал в символическую сборную сезона.
37-летний футболист в текущем сезоне провел 27 матчей в MLS и забил 22 мяча при семи голевых передачах. При этом его команда не сумела пробиться в плей-офф.
26 и 30 ноября в MLS пройдут финалы конференций, в которых сыграют "Атланта Юнайтед" - "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Портленд Тимберз" - "Канзас Сити".
Congrats to @LAGalaxy forward @Ibra_official, the 2018 Newcomer of the Year! 👏 pic.twitter.com/oRMMVC9Zml– Major League Soccer (@MLS) 12 ноября 2018 г.
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