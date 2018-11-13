Ибрагимович признан лучшим новичком сезона в MLS

Лучшим новичком сезона в MLS признан форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. Об этом сообщает официальный Твиттер лиги. Ранее швед попал в символическую сборную сезона.

37-летний футболист в текущем сезоне провел 27 матчей в MLS и забил 22 мяча при семи голевых передачах. При этом его команда не сумела пробиться в плей-офф.

26 и 30 ноября в MLS пройдут финалы конференций, в которых сыграют "Атланта Юнайтед" - "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Портленд Тимберз" - "Канзас Сити".