Ибрагимович остался без плей-офф: "Лос-Анджелес Гэлакси" проиграл самый важный матч сезона

"Лос-Анджелес Гэлакси" в матче регулярного чемпионата MLS проиграл "Хьюстон Динамо" на своем поле - 2:3. Хозяева к перерыву вели в счете 2:0 благодаря дублю Ола Камара, но во второй половине пропустили трижды.

"Гэлакси" необходимо было выиграть этот матч, чтобы попасть в плей-офф. Команда не смогла обойти "Реал Солт Лейк" (49 очков) и осталась на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции (48).

Нападающий "Гэлакси" Златан Ибрагимович стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата с 22-мя мячами на счету.