Ибрагимович номинирован на три награды года в MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович и капитан "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни находятся в списке претендентов на награду самому ценному игроку в MLS, информирует официальный сайт лиги.

Кроме того, оба футболиста, а также форвард "Лос-Анджелеса" Карлос Вела составляют тройку претендентов на награду лучшему дебютанту лиги сезона-2018.

Ибрагимович вдобавок попал в тройку претендентов на награду "Возвращение года", которая вручается игрокам, вернувшимся в футбол после серьезной травмы или другого несчастья.

Полный список претендентов на MVP-2018: Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Карлос Вела, Мигель Альмирон и Джозеф Мартинес (последние двое – из "Атланты Юнайтед").