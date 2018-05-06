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Ибрагимович избежал красной карточки за прием из карате в MLS? Видео

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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в матче регулярного чемпионата MLS против "Хьюстон Дайнэмо" (2:3) на одном из игроков соперника провел бойцовский прием, однако избежал удаления. Знаменитый шведский форвард, развернувшись, сильно ударил локтем в спину защитнику. Последний упал, скорчившись от боли, но рефери ограничился лишь устным предупреждением.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

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