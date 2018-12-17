Ибрагимович дал понять, что останется в MLS

Шведский форвард Златан Ибрагимович планирует остаться в MLS. Об этом свидетельствует его сообщение в Твиттере.
- MLS, я еще не закончил с тобой, - написал швед.
В прошлом сезоне футболист выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси". Ранее сообщалось, что он может вернуться в "Милан".
В прошедшем сезоне 37-летний форвард провел 27 матчей в MLS и забил 22 мяча. Его команда при этом не сумела пробиться в плей-офф.
MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16– Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 декабря 2018 г.
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