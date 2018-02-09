"Хуниор", "Хорхе Вильстерман" и "Санта-Фе" вышли в финал отбора Кубка Либертадорес

"Санта-Фе" в большинстве не смог обыграть "Депортиво Тачира" в ответном матче 2-го отборочного раунда Кубка Либертадорес, но вышел в следующую стадию турнира. Также в финал отбора вышли "Хорхе Вильстерман" и "Хуниор".

Кубок Либертадорес

2-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Санта-Фе" (Колумбия) – "Депортиво Тачира" (Венесуэла) – 0:0

Предупреждение: Чакон, 26.

Удаление: Чакон (Д), 72.

Богота. Стадион "Эль Кампин".

Первый матч - 3:2.

"Хорхе Вильстерман" (Боливия) – "Орьенте Петролеро" (Боливия) – 2:2 (2:0)

Голы: Сержинью, 22 (1:0). Мелеан, 40 (2:0). Фрейтас, 59 (2:1). Фрейтас, 84 (2:2).

Сукре. Стадион "Олимпико Патрия".

Первый матч - 2:1.

"Хуниор" (Колумбия) – "Олимпия" (Парагвай) – 3:1 (1:1)

Голы: Гонсалес, 30 (1:0). Камачо, 44 (1:1). Руис, 58 (2:1). Гутьеррес, 75 (3:1).

Барранкилья. Стадион "Роберто Мелендез".

Первый матч - 0:1.