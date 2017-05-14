Хет-трик Кайта принес "Фейеноорду" первое за 18 лет чемпионство

В матче заключительного 34-го тура чемпионата Германии "Фейеноорд" на своем поле обыграл "Хераклес" – 3:1. Хет-трик оформил экс-форвард сборной Голландии Дирк Кайт. В параллельной встрече главный преследователь роттердамцев "Аякс" на выезде одолел "Виллем II" (3:1).

Несмотря на это, "Фейеноорду" удалось сохранить лидерство и завоевать первый за 18 лет чемпионский титул. Амстердамцы отстали от принципиального соперника на одно очко. Третье место занял ПСВ, выигрывавший чемпионат в прошлом сезоне.

Определились также участники плей-офф за путевку в Лигу Европы. Ими стали "Утрехт", АЗ, "Гронинген" и "Херенвен". "Хераклес", также претендовавший на плей-офф, лишился шансов после поражения от подопечных Джованни ван Бронкхорста. Финишировавший пятым "Витесс" и так гарантировал участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке страны. А ставший седьмым "Твенте" наказан за финансовые махинации и не может участвовать в еврокубках.

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Отметим, что в сезоне-1998/99, когда "Фейе" становился чемпионом последний раз, за команду выступал россиянин Игорь Корнеев. Любопытно, что за всю историю чемпионатов Голландии (с 1957 года) лишь раз титул удалось завоевать клубу, не имеющему красно-белых цветов в своей форме – это сделал ДВС-1964.

Чемпионат Голландии

34-й тур

"Фейеноорд" – "Хераклес" – 3:1 (2:0)

Голы: Кайт, 1 (1:0). Кайт, 12 (2:0). Кайт, 84 (3:0). Ван Ойен, 89 (3:1).

"Виллем II" – "Аякс" – 1:3 (0:1)

Голы: Дольберг, 38 (0:1). Санчес, 48 (0:2). Классен, 66 (0:3). Шурман, 82 (1:3).

ПСВ – "Зволле" – 4:1 (0:1)

Голы: ван де Паверт, 29 (0:1). Морено, 78 (1:1). Ариас, 79 (2:1). Ламмерс, 85 (3:1). Рамселар, 88 (4:1).