Хет-трик Дембеле помог "Селтику" разгромить "Рейнджерс" в дерби

В матче 5-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" одержал разгромную победу над "Рейнджерс" - 5:1. Хет-триком отметился форвард Муса Дембеле. Отметим, что с 74-й минуты номинальные гости играли в меньшинстве после прямой красной карточки Филиппу Сендеросу.

Этот матч стал первым дерби "Старой фирмы" в шотландской премьер-лиге с 2012 года. По окончании сезона "Рейнджерс" за долги был переведен в низший дивизион, однако прошел все лиги и в этом году вернулся в элиту.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

5-й тур

"Селтик" - "Рейнджерс" - 5:1 (2:1)

Голы: Дембеле, 32 (1:0). Дембеле, 41 (2:0). Гарнер, 43 (2:1). Синклэйр, 60 (3:1). Дембеле, 82 (4:1). Армстронг, 90+1 (5:1).

Удаление: Сендерос (Р), 74.