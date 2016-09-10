15:56 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Хет-трик Дембеле помог "Селтику" разгромить "Рейнджерс" в дерби

0
0
0

В матче 5-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" одержал разгромную победу над "Рейнджерс" - 5:1. Хет-триком отметился форвард Муса Дембеле. Отметим, что с 74-й минуты номинальные гости играли в меньшинстве после прямой красной карточки Филиппу Сендеросу. 

Этот матч стал первым дерби "Старой фирмы" в шотландской премьер-лиге с 2012 года. По окончании сезона "Рейнджерс" за долги был переведен в низший дивизион, однако прошел все лиги и в этом году вернулся в элиту.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

5-й тур

"Селтик" - "Рейнджерс" - 5:1 (2:1)

Голы: Дембеле, 32 (1:0). Дембеле, 41 (2:0). Гарнер, 43 (2:1). Синклэйр, 60 (3:1). Дембеле, 82 (4:1). Армстронг, 90+1 (5:1).

Удаление: Сендерос (Р), 74.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ