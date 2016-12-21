23:45 21 декабря | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Херенвен" предложил болельщикам выбрать форму на следующий сезон

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Болельщики клуба "Херенвен" помогут команде выбрать домашний комплект формы на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба. У фанатов есть возможность проголосовать за один из шести понравившихся вариантов. На данный момент "Херенвен" идет на четвертом месте в чемпионате Голландии, отставая от лидера на 13 очков.

 

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