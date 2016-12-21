"Херенвен" предложил болельщикам выбрать форму на следующий сезон

Болельщики клуба "Херенвен" помогут команде выбрать домашний комплект формы на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба. У фанатов есть возможность проголосовать за один из шести понравившихся вариантов. На данный момент "Херенвен" идет на четвертом месте в чемпионате Голландии, отставая от лидера на 13 очков.

Stem nu op jouw favoriete tenues voor volgend seizoen! Ga naar https://t.co/867WKvNQCl en breng je stem uit voor 10 januari 2017 #tenueactie pic.twitter.com/BuB2IH71OL – sc Heerenveen (@scHeerenveen) 20 декабря 2016 г.