"Хэбэй" Коулмана с Лавесси и Маскерано не смог победить "Чанчунь"

"Хэбэй Чайна Форчун" сыграл вничью с "Чанчунь Ятай" в матче 20-го тура чемпионата Китая - 2:2. "Хэбэй" возглавляет экс-главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман. В его составе играют аргентинцы Хавьер Маскерано и Эсекиэль Лавесси, отметившийся голом.
В другой встрече "Цзянсу Сайнти" победил "Гуанчжоу Фули" - 2:0. Второй гол забил бывший хавбек "Шахтера" Алекс Тейшейра.
Чемпионат Китая
Суперлига
20-й тур
"Чанчунь Ятай" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 2:2 (0:1)
Голы: Лавесси, 8 (0:1). Межеевски, 71 (1:1). Эль-Кааби, 83 (1:2). Игало, 89 (2:2).
"Цзянсу Сайнти" - "Гуанчжоу Фули" - 2:0 (0:0)
Голы: Эдер, 73 - с пенальти (1:0). Алекс Тейшейра, 90+4 (2:0).
"Шанхай Шэньхуа" - "Бэйцзин Жэньхэ" - 1:3 (0:3)
Голы: Диоп, 11 (0:1). Диоп, 27 (0:2). Масика, 39 (0:3). Ба, 90+1 (1:3).