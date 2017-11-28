Халк – в символической сборной азиатской Лиги чемпионов

Бывший нападающий "Зенита", форвард "Шанхай Шанган" Халк вошел в состав символической сборной азиатской Лиги чемпионов. Китайский клуб, за который выступает бразилец, дошел до 1/2 финала турнира, проиграв по сумме двух матчей клубу "Урава Ред Даймонд". На счету экс-игрока питерцев 9 голов в 11 матчах турнира.

Также в команду включен полузащитник Паулинью, летом перешедший из "Гуанчжоу Эвергранд" в "Барселону".

Символическая сборная азиатской Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

вратарь: Яссер Абдулла Аль-Мойсалем ("Аль-Ахли").

защитники: Мохаммед Аль-Бурайк, Усама Хавсави (оба – "Аль-Хиляль"), Фэн Сяотин ("Гуанчжоу Эвергранд"), Хоссейн Махини ("Персеполис").

полузащитники: Омар Абдулрахман ("Аль-Айн"), Паулинью, Алан (оба – "Гуанчжоу Эвергранд"), Карлос Эдуарду ("Аль-Хиляль").

нападающие: Халк ("Шанхай Шанган"), Омар Хрибин ("Аль-Хиляль").

Победителем этого розыгрыша азиатской Лиги чемпионов стал клуб "Урава Ред Даймонд", в финале обыгравший "Аль-Хиляль" (1:1 - на выезде, 1:0 - дома).