Халк – в символической сборной азиатской Лиги чемпионов

Бывший нападающий "Зенита", форвард "Шанхай Шанган" Халк вошел в состав символической сборной азиатской Лиги чемпионов. Китайский клуб, за который выступает бразилец, дошел до 1/2 финала турнира, проиграв по сумме двух матчей клубу "Урава Ред Даймонд". На счету экс-игрока питерцев 9 голов в 11 матчах турнира.
Также в команду включен полузащитник Паулинью, летом перешедший из "Гуанчжоу Эвергранд" в "Барселону".
Символическая сборная азиатской Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
вратарь: Яссер Абдулла Аль-Мойсалем ("Аль-Ахли").
защитники: Мохаммед Аль-Бурайк, Усама Хавсави (оба – "Аль-Хиляль"), Фэн Сяотин ("Гуанчжоу Эвергранд"), Хоссейн Махини ("Персеполис").
полузащитники: Омар Абдулрахман ("Аль-Айн"), Паулинью, Алан (оба – "Гуанчжоу Эвергранд"), Карлос Эдуарду ("Аль-Хиляль").
нападающие: Халк ("Шанхай Шанган"), Омар Хрибин ("Аль-Хиляль").
Победителем этого розыгрыша азиатской Лиги чемпионов стал клуб "Урава Ред Даймонд", в финале обыгравший "Аль-Хиляль" (1:1 - на выезде, 1:0 - дома).
😍 Presenting the #ACL2017 Team of the Season! pic.twitter.com/CoXIdP97ED– #ACLFinal (@TheAFCCL) 27 ноября 2017 г.
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