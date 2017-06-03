Халк сделал дубль за "Шанхай Шанган", Витсель забил за "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

В матче 12-го тура китайской суперлиги "Шанхай Шанган" разгромил "Ляонин Хувин" - 4:1. Дубль оформил экс-форвард "Зенита" Халк. Также в старте хозяев вышли бывшие игроки "Краснодара" и "Челси" Одил Ахмедов и Оскар.

В другом поединке тура "Тяньцзинь Цюаньцзянь" одержал выездную победу над "Шаньдун Лунэн" - 2:1. Один из мячей в составе гостей провел бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

В турнирной таблице лидирует "Гуанчжоу Эвергранд", набравший 31 очко в 12 играх. На два очка от него отстает "Шанхай Шанган". Третьим идет "Хэбэй" Мануэля Пеллегрини, победивший "Цзянсу Сунин" (2:1).

Чемпионат Китая

Суперлига

12-й тур

"Цзянсу Сунин" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 1:2 (1:0)

Голы: Цзи Сян, 42 (1:0). Алоизиу, 55 (1:1). Алоизиу, 65 (1:2).

"Шанхай Шанган" - "Ляонин Хувин" - 4:1 (0:0)

Голы: Халк, 70 (1:0). Халк, 81 (2:0). Ву Лэй, 86 (3:0). Лукимья Мулонготи, 90+2 (3:1). Лу Вэньцзюнь, 90+4 (4:1).

"Шаньдунь Лунэн" - Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 1:2 (1:1)

Голы: Ли Соньи, 27 (1:0). Витсель, 41 (1:1). Чжан Сювэй, 68 (1:2).