Халк, который поет от души. Видео

Бывший нападающий "Зенита" Халк, ныне выступающий за "Шанхай Шанган" поделился Сториз с друзьями. На ролике они подпевают песне бразильских исполнителей Брено и Кайо Сезар.

Напомним, что Халк на прошлой неделе стал чемпионом Китая. "Красные орлы" за тур до окончания турнира оторвались от "Гуанчжоу Эвергранд" на восемь очков. В предыдущие семь лет чемпионат Китая неизменно выигрывал "Гуанчжоу Эвергранд".

В текущем сезоне Халк провел 25 матчей в чемпионате Китая, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

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