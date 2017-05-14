Халк, Ахмедов и Оскар помогли "Шанхай Шанган" обыграть "Тяньцзинь Теда"

В матче 9-го тура китайской суперлиги "Шанхай Шанган" на выезде одолел "Тяньцзинь Теда" – 1:0. Все 90 минут на поле в составе гостей провели экс-игроки "Зенита" и "Краснодара" Халк и Одил Ахмедов, а также Оскар, известный по выступлениям за "Челси".

Команда Андре Виллаша-Боаша занимает второе место в турнирной таблице. Она на два очка отстает от лидирующего "Гуанчжоу Эвергранд", обыгравшего "Чанчунь Ятай" (1:0).

В другом поединке "Цзянсу Сунин" дома нанес поражение "Шаньдун Лунен" (2:1). По голу у хозяев на счету Рамиреса и Алекса Тейшейры, известных по игре за "Челси" и "Шахтер" соответственно. У гостей отличился Диегу Тарделли, некогда выступавший за "Анжи". Эта победа стала для "Сунин" первой в сезоне и позволила ему покинуть зону вылета. "Шандун" занимает пятую строчку в таблице.

Чемпионат Китая

Суперлига

9-й тур

"Тяньцзинь Теда" – "Шанхай Шанган" – 0:1 (0:1)

"Чанчунь Ятай" – "Гуанчжоу Эверград" – 0:1 (0:0)

"Цзянсу Сунин" – "Шаньдун Лунен" – 2:1 (0:1)