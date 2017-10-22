"Гуанчжоу Эвергранд" - чемпион Китая седьмой год подряд, "Шанхай Шанган" Халка - второй

"Гуанчжоу Эвергранд" досрочно стал чемпионом Китая. В матче 28-го тура клуб разгромил "Гуйчжоу Чжичэн" и стал недосягаем для конкурентов. Для "Эвергранд" это седьмое чемпионство подряд и девятое - за последние десять сезонов. Единственный раз ему не удалось победить в сезоне-2010, когда команда стала второй. Последние три сезона клуб добивался чемпионства под руководством экс-наставника "Челси" и сборных Бразилии и Португалии Луиза Фелипе Сколари.

Стоит также отметить, что костяк команды составляют китайские футболисты, а легионеров в "Эвергранд" только четверо: три бразильских форварда - Алан Дуглас, Мурики и Рикарду Гуларт, а также корейский защитник-резервист Ким Юн Гвон.

Второе место в чемпионате занял "Шанхай Шанган", который сегодня уступил "Гуанчжоу Фули". Единственный мяч в составе проигравшей команды забил бывший форвард "Зенита" Халк, который также не реализовал пенальти. Возглавляет команду экс-наставник питерцев Андре Виллаш-Боаш.

Еще в одном поединке игрового дня "Тяньцзинь Цюаньцзянь" победил "Бэйцзин Гоань" благодаря дублю Мбайе Диане. Обе команды возглавляют немецкие тренеры - Уле Штильке и Роджер Шмидт соответственно. Поединок в составе хозяев пропускал экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель.

"Чунцин Лифань" сыграл вничью с "Шанхай Шэньхуа", в составе гостей появился бывший форвард "Рубина" Обафеми Мартинс, а один из самых высокооплачиваемых игроков мира Карлос Тевес снова пропускал встречу.

"Цзянсу Сунин" под руководством бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло уступил "Чанчунь Ятай", несмотря на гол на первой минуте.

Чемпионат Китая

Суперлига

28-й тур

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Гуйчжоу Чжичэн" - 5:1 (2:1)

Голы: Гао Линь, 15 (1:0). Алан Дуглас, 17 (2:0). Ван Фань, 29 (2:1). Ду Вэй, 52 - в свои ворота (3:1). Юй Ханьчао, 77 (4:1). Юй Ханчао, 90+3 (5:1).

"Шанхай Шанган" - "Гуанчжоу Фули" - 1:2 (0:1)

Голы: Цзян Цзихун, 5 (0:1). Зехави, 49 (0:2). Халк, 60 (1:2).

Нереализованный пенальти: Халк (Ш), 24.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" - "Бэйцзин Гоань" - 2:0 (1:0)

Голы: Диане, 17 - с пенальти (1:0). Диане, 67 (2:0).

"Чунцин Ливань" - "Шанхай Шэньхуа" - 1:1 (1:1)

Голы: Кардек, 4 (1:0). Бай Цзяцзюнь, 30 (1:1)

"Чанчунь Ятай" - "Цзянсу Сунин" - 3:1 (1:1)

Голы: Муканджо, 1 (0:1). Игало, 29 (1:1). Юй Жуй, 50 (2:1). Ду Чжэй, 82 (3:1).