"Гронинген", борющийся за выживание в чемпионате Голландии, выдаст по два бесплатных билета каждому владельцу сезонного абонемента, сообщает Four Four Two. Руководство клуба решилось на этот шаг из-за падающего интереса к команде – средняя посещаемость стадиона в нынешнем году составляет чуть больше 18 000 человек за матч. При этом вместимость арены превышает 23 000 человек.