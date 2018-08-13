Гришин объяснил, почему покинул "Спартак" из Юрмалы

Экс-тренер "Спартака" из Юрмалы Александр Гришин объяснил свое решение покинуть клуб. 46-летний специалист, напомним, накануне подал в отставку. Спартаковцы остался без тренера за три дня до ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против литовской "Судувы" (первый матч – 0:1).

– Ничего не произошло. Покинул клуб по семейным обстоятельствам, – сказал Гришин.

Гришин возглавил "Спартак" 19 апреля. Под его руководством команда в чемпионате Латвии провела 13 матчей и занимает третье мест в турнирной таблице. (Игорь НОВИКОВ)