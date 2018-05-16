"Гремиу" вышел в плей-офф Кубка Либертадорес

"Гремиу" переиграл "Монагас" в групповом турнире Кубка Либертадорес (2:1). В других встречах "Дефенсор Спортинг" уступил "Серро Портеньо" (0:1), "Дельфин" выиграл у "Атлетико Насиональ" (1:0), а "Коло Коло" переиграл "Боливар" (2:0).

Кубок Либертадорес

Группа 1

"Дефенсор Спортинг" (Уругвай) – "Серро Портеньо" (Парагвай) – 0:1 (0:0)

Гол: Чурин, 90+1.

"Монагас" (Венесуэла) – "Гремиу" (Бразилия) – 1:2 (0:0)

Голы: Рамиру, 69 (0:1). Каннеманн, 90+2 – в свои ворота (1:1). Жаилсон, 90+7 – с пенальти (1:2).

Группа 2

"Дельфин" (Эквадор) – "Атлетико Насиональ" (Колумбия) – 1:0 (1:0)

Гол: Чикаиса, 20.

"Коло Коло" (Чили) – "Боливар" (Боливия) – 2:0 (2:0)

Голы: Паредес, 31 (1:0). Паредес, 38 (2:0).