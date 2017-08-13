Голы Ахмедова и Халка помогли "Шанхай Шанган" победить "Чунцин Лифань"

В матче 22-го тура китайской суперлиги "Шанхай Шанган" на своем поле одолел "Чунцин Лифань" – 3:2. По голу у хозяев забили экс-игроки "Зенита" и "Краснодара" Халк и Одил Ахмедов. Подопечные Андре Виллаш-Боаша занимают второе место в турнирной таблице. "Чунцин" идет восьмым.

"Шанган" не удалось приблизиться к лидирующему "Гуанчжоу Эвергранд". Команда Луиза Фелипе Сколари обыграла "Хэнань" (2:1). По голу забили Рикарду Гуларт и Алан. Преимущество "Эвергранд" над "Шанхай Шанган" по-прежнему составляет пять очков.

"Бэйцзин Гоань" на своем поле разгромил "Ляонин" (4:0). Дубль оформил воспитанник "Барселоны" Хонатан Сориано. Его команда занимает шестую строчку в таблице. "Гуйчжоу Чжичэн" дома одолел "Гуанчжоу Фули" (2:0). А "Чанчунь Ятай" сыграл вничью с "Яньбянем" (1:1).

Чемпионат Китая

Суперлига

22-й тур

"Шанхай Шанган" – "Чунцин Лифань" – 3:2 (1:0)

Голы: Халк, 32 – с пенальти (1:0). Юри, 55 (1:1). Ахмедов, 72 (2:1). Лю Хуань, 87 (2:2). Ву Лэй, 88 (3:2).

Vai um golaço aí? O @hulkparaiba teve o seu chute bloqueado e o meia uzbeque Odil Akhmedov pegou em cheio para marcar um belo gol na vitória do Shanghai SIPG por 3x2 sobre o Chongqing Dangdai Lifan. Публикация от China Brasil Futebol (@chinabrasilfutebol) Авг 13 2017 в 6:42 PDT

"Гуанчжоу Эвергранд" – "Хэнань" – 2:1 (0:0)

Голы: Гуларт, 51 (1:0). Алан, 86 (2:0). Дочкал, 90+4 (2:1).

"Бэйцзин Гоань" – "Ляонин" – 4:0 (1:0)

Голы: Сориано, 37 (1:0). Ренату Аугусту, 59 (2:0). Чжан Сичжэ, 64 – с пенальти (3:0). Сориано, 80 – с пенальти (4:0).

"Чанчунь Ятай" – "Яньбянь" – 1:1 (0:0)

"Гуйчжоу Чжичэн" – "Гуанчжоу Фули" – 2:0 (1:0)