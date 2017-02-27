Голкипер ПСВ - о голе в свои ворота: "Без видео судья не узнал бы, что мяч пересек линию"

Голкипер ПСВ Йерун Зут заявил, что в поражении его команды от "Фейеноорда" (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Голландии виновата система видеоопределения гола. Футболист сказал, что соперник смог победить только благодаря электронике. Отметим, что Зут на 82-й минуте занес мяч за линию своих ворот, вставая на ноги.
– Черт возьми, да эта электроника сделала результат, – цитирует The Telegraph Зут. – Все могло быть иначе, не будь ее. Судья узнал о голе, только когда ему пришла информация на часы. Он бы даже и не узнал о том, что мяч пересек линию ворот. Это серьезный удар для нас.
Mooiste eigen doelpunt van 2017! #FEYpsv #zoet pic.twitter.com/SpZuoQAIZW– FC ROTTERDAM (@fcrotterdam) 26 февраля 2017 г.
efan ekoku
Не повезло.
21:44
Сильвербой
А нахрена ты заносил мяч за ленточку??? Проверял сработает ли система???
21:43