Голкипер ПСВ - о голе в свои ворота: "Без видео судья не узнал бы, что мяч пересек линию"

Голкипер ПСВ Йерун Зут заявил, что в поражении его команды от "Фейеноорда" (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Голландии виновата система видеоопределения гола. Футболист сказал, что соперник смог победить только благодаря электронике. Отметим, что Зут на 82-й минуте занес мяч за линию своих ворот, вставая на ноги.

– Черт возьми, да эта электроника сделала результат, – цитирует The Telegraph Зут. – Все могло быть иначе, не будь ее. Судья узнал о голе, только когда ему пришла информация на часы. Он бы даже и не узнал о том, что мяч пересек линию ворот. Это серьезный удар для нас.