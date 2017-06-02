Гола экс-форварда "Рубина" не хватило "Шанхай Шэньхуа" для победы над "Тяньцзинь Тэда"

"Тяньцзинь Тэда" обыграл "Шанхай Шэньхуа" в матче 12-го тура чемпионата Китая - 2:1. Дубль в составе победителей оформил бывший форвард киевского "Динамо" Браун Идейе. За шанхайцев забил бывший форвард "Рубина" Обафеми Мартинс.

Чемпионат Китая

Суперлига

12-й тур

"Тяньцзинь Тэда" - "Шанхай Шэньхуа" - 2:1 (1:1)

Голы: Мартинс, 11 (0:1). Идейе, 36 (1:1). Идейе, 89 (2:1).

"Хэнань Цзянье" - "Гуанчжоу Фули" - 1:1 (0:1)

Голы: Ренатинью, 38 (0:1). Бассогог, 90+3 (1:1).

"Чунцин Лифан" - "Бэйцзин Гоань" - 1:0 (1:0)

Гол: Ву Цин, 6.