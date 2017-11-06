Гол Жо принес "Коринтиансу" победу над "Палмейрасом"

"Коринтианс" одержал непростую победу над "Палмейрасом" со счетом 3:2 в матче 32-го тура чемпионата Бразилии. Хозяева поля прервали безвыигрышную серию из четырех игр кряду.
Победу "Коринтиансу" принес гол экс-форварда ЦСКА Жо, забитый с пенальти. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника, "Сантос", на 6 очков.
GOOOL DE JÔ!– Seleção Brasileira (@BrazilStat) 5 ноября 2017 г.
Corinthians 3x1 Palmeiras in the most important game of the Brazilian league 2017. pic.twitter.com/fMQkN0YO6P