Гол Жо принес "Коринтиансу" победу над "Палмейрасом"

"Коринтианс" одержал непростую победу над "Палмейрасом" со счетом 3:2 в матче 32-го тура чемпионата Бразилии. Хозяева поля прервали безвыигрышную серию из четырех игр кряду.

Победу "Коринтиансу" принес гол экс-форварда ЦСКА Жо, забитый с пенальти. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника, "Сантос", на 6 очков.