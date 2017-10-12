Гол Жо помог "Коринтианс" обыграть "Куритибу". Видео

"Коринтианс" выиграл у "Куритибы" в матче 27-го тура чемпионата Бразилии. Первый гол во встрече забил экс-форвард ЦСКА Жо, для которого этот мяч стал 14-м в текущем сезоне.

В другой встрече "Атлетику Паранаэнсе" на своем поле сыграл вничью с "Атлетику Гояниенси". В составе хозяев забитым мячом отметился экс-нападающий ЦСКА Гильерме.

Чемпионат Бразилии

27-й тур

"Коринтианс" - "Куритиба" - 3:1 (1:1)

Голы: Жо, 10 (1:0). Энрике, 40 (1:1). Клайсон, 79 (2:1). Клайсон (3:1).

"Атлетику Паранаэнсе" - "Атлетику Гояниенси" - 2:2 (2:1)

Голы: Мораиш, 25 (0:1). Гильерме, 32 (1:1). Гонсалес, 42 (2:1). Валтер, 82 (2:2).

Нереализованный пенальти: Гедоз (АП), 23.