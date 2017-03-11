16:28 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Гол Витселя спас "Тяньцзинь" от поражения

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"Тяньцзинь" на выезде сыграл вничью с "Шанхай Шэньхуа" в матче 2-го тура чемпионата Китая. Голом у гостей отметился экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель. Этот гол стал для него дебютным.

Стоит также отметить, что гости с  середины второго тайма играли в большинстве, а также не смогли реализовать пенальти под занавес встречи.

Чемпионат Китая

Суперлига

2-й тур

"Шанхай Шэньхуа" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 1:1 (0:0)

Голы: Морено, 75 (1:0). Витсель, 85 (1:1).

Удаление: Цинь Шэнь (Ш), 24.

Нереализованный пенальти: Пато (Т), 87.

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Материалы REN-TV

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