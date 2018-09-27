Гол Вильи помог "Нью-Йорк Сити" обыграть "Чикаго" Мовсисяна

"Нью-Йорк Сити" на своем поле переиграл "Чикаго Файр" в матче регулярного чемпионата MLS (2:0). Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья сначала сделал голевую передачу, а затем отметился забитым голом.

Теперь у 36-летнего испанца 12 голов и 5 голевых передач в 21 матче этого сезона.

Полузащитник гостей Бастиан Швайнштайгер отыграл всю встречу. Экс-форвард "Спартака" Юра Мовсисян остался в запасе.

MLS

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Сити" - "Чикаго Файр" - 2:0 (0:0)

Голы: Ринг, 47 (1:0). Вилья, 51 (2:0).