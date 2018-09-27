Гол Вильи помог "Нью-Йорк Сити" обыграть "Чикаго" Мовсисяна

"Нью-Йорк Сити" на своем поле переиграл "Чикаго Файр" в матче регулярного чемпионата MLS (2:0). Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья сначала сделал голевую передачу, а затем отметился забитым голом.
Теперь у 36-летнего испанца 12 голов и 5 голевых передач в 21 матче этого сезона.
Полузащитник гостей Бастиан Швайнштайгер отыграл всю встречу. Экс-форвард "Спартака" Юра Мовсисян остался в запасе.
MLS
Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Сити" - "Чикаго Файр" - 2:0 (0:0)
Голы: Ринг, 47 (1:0). Вилья, 51 (2:0).
Ring opens the scoring for #NYCFC! #NYCvCHI https://t.co/ltshfUNXKf– Major League Soccer (@MLS) 27 сентября 2018 г.
Perfect cross, perfect finish 💪 #NYCvCHI https://t.co/O9gYVpVIJV– Major League Soccer (@MLS) 27 сентября 2018 г.
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