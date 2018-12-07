Гол ван Перси помог "Фейеноорду" продлить победную серию

"Фейеноорд" разгромил "Венло" в матче 11-го тура чемпионата Голландии. Автором победного гола стал Робин ван Перси.
Роттердамский клуб одержал четвертую победу кряду.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
11-й тур
"Фейеноорд" - "Венло" - 4:1 (2:0)
Голы: Вилхена, 28 (1:0). ван Перси, 33 (2:0). Ларссон, 55 (3:0). Сушич, 58 (3:1). Ларссон, 75 (4:1).
"Фейеноорд": Бейло, ван дер Хейден, ван Бек, Сен Жюст, Вердонк, Класи, Торнстра, Вилхена (Айюб, 76), ван Перси (Венте, 69), Бергхейс (Синистерра, 82), Ларссон.
"Венло": Уннершталль, Промес (Кум, 78), Резелер, ван Брюгген, Боргманн, Руттен, Сушич, Линхорст (Янссен, 71), Млапа (Стейн, 82), Самуэльсен, Грот.
Судья: Хиглер.
6 декабря. Роттердам. Стадион "Де Кюйп".
Загрузка...