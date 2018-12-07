00:07 | Футбол — Зарубежные

Гол ван Перси помог "Фейеноорду" продлить победную серию

Обсудить
0

"Фейеноорд" разгромил "Венло" в матче 11-го тура чемпионата Голландии. Автором победного гола стал Робин ван Перси.

Роттердамский клуб одержал четвертую победу кряду.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

11-й тур

"Фейеноорд" - "Венло" - 4:1 (2:0)

Голы: Вилхена, 28 (1:0). ван Перси, 33 (2:0). Ларссон, 55 (3:0). Сушич, 58 (3:1). Ларссон, 75 (4:1).

"Фейеноорд": Бейло, ван дер Хейден, ван Бек, Сен Жюст, Вердонк, Класи, Торнстра, Вилхена (Айюб, 76), ван Перси (Венте, 69), Бергхейс (Синистерра, 82), Ларссон.

"Венло": Уннершталль, Промес (Кум, 78), Резелер, ван Брюгген, Боргманн, Руттен, Сушич, Линхорст (Янссен, 71), Млапа (Стейн, 82), Самуэльсен, Грот.

Судья: Хиглер.

6 декабря. Роттердам. Стадион "Де Кюйп".

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...